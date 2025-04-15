Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1058,35
Экономия при брони: -67,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1039,80
Экономия при брони: -61,82 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1105,22
Экономия при брони: -107,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1008,70
Экономия при брони: -1,50 грн
1007,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
478,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
445,98
Экономия при брони: -12,98 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1058,35
Экономия при брони: -60,35 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1016,80
Экономия при брони: -9,60 грн
1007,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
403,49
Экономия при брони: -13,99 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1007,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
845,97
Экономия при брони: -50,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1123,87
Экономия при брони: -132,16 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
467,59
Экономия при брони: -44,42 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1106,06
Экономия при брони: -121,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1094,14
Экономия при брони: -109,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
444,88
Экономия при брони: -36,30 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,56
Экономия при брони: -97,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1105,53
Экономия при брони: -109,10 грн