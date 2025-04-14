Днепр (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
472,23
Экономия при брони: -29,74 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1125,90
Экономия при брони: -79,39 грн
1046,51 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1126,74
Экономия при брони: -123,92 грн
1002,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1040,80
Экономия при брони: -67,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1013,80
Экономия при брони: -9,10 грн
1004,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
229,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
499,03
Экономия при брони: -56,61 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1101,42
Экономия при брони: -103,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
423,87
Экономия при брони: -26,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1092,66
Экономия при брони: -57,05 грн
1035,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
848,22
Экономия при брони: -52,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1110,81
Экономия при брони: -107,99 грн
1002,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
213,85
Экономия при брони: -8,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
867,11
Экономия при брони: -46,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1003,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1089,92
Экономия при брони: -87,10 грн
1002,82 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1037,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1056,25 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1108,59
Экономия при брони: -105,77 грн
1002,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1024,95
Экономия при брони: -31,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga