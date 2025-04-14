Одесса (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
427,71
Экономия при брони: -24,04 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1056,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1152,73
Экономия при брони: -42,63 грн
1110,10 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1122,84
Экономия при брони: -129,13 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1115,31
Экономия при брони: -135,96 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
806,72
Экономия при брони: -4,24 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1005,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1058,79
Экономия при брони: -76,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
853,27
Экономия при брони: -70,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1026,90
Экономия при брони: -23,80 грн
1003,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1127,57
Экономия при брони: -57,94 грн
1069,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1149,71
Экономия при брони: -134,75 грн
1014,96 грн