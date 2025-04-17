Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
457,92
Экономия при брони: -13,74 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1032,40
Экономия при брони: -30,97 грн
1001,43 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1084,70
Экономия при брони: -43,60 грн
1041,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1068,70
Экономия при брони: -27,60 грн
1041,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1145,84
Экономия при брони: -160,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1045,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1135,10
Экономия при брони: -148,62 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1056,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
451,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
427,48
Экономия при брони: -11,04 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1115,96
Экономия при брони: -140,82 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
449,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1041,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1162,05
Экономия при брони: -70,77 грн
1091,28 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1144,12
Экономия при брони: -168,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1068,70
Экономия при брони: -27,60 грн
1041,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1110,05
Экономия при брони: -95,09 грн
1014,96 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1079,30
Экономия при брони: -38,20 грн
1041,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1119,60
Экономия при брони: -78,50 грн
1041,10 грн