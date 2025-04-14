Харьков (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1054,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1002,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1021,89
Экономия при брони: -32,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
656,89
Экономия при брони: -39,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1058,30
Экономия при брони: -48,80 грн
1009,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
840,56
Экономия при брони: -32,96 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
459,40
Экономия при брони: -9,40 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1068,70
Экономия при брони: -59,20 грн
1009,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1056,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1005,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
506,88
Экономия при брони: -66,92 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1123,82
Экономия при брони: -121,00 грн
1002,82 грн