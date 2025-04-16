Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1120,94
Экономия при брони: -107,26 грн
1013,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1029,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
505,83
Экономия при брони: -26,28 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1133,91
Экономия при брони: -139,88 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1134,66
Экономия при брони: -137,48 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1147,46
Экономия при брони: -150,08 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1068,70
Экономия при брони: -39,40 грн
1029,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1021,45 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
459,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1142,62
Экономия при брони: -145,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1021,05 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1134,77
Экономия при брони: -119,97 грн
1014,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1116,17
Экономия при брони: -108,61 грн
1007,56 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1068,70
Экономия при брони: -39,40 грн
1029,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1135,95
Экономия при брони: -138,81 грн