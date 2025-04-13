Киев (адрес не указан)
Доступно в 575 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1045,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1059,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1015,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1084,70
Экономия при брони: -81,00 грн
1003,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1041,50
Экономия при брони: -52,41 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1048,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
507,92
Экономия при брони: -61,04 грн
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1142,30
Экономия при брони: -149,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1003,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №10
Farmlyga
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1120,29
Экономия при брони: -131,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1063,31
Экономия при брони: -66,07 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Спораксол капсулы 100 мг стрип №30
Farmlyga
1028,50
Экономия при брони: -30,86 грн