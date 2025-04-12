Офталь (Ophtal)
Офталь инструкция по применению
Состав
действующее вещество: tetryzoline;
1 мл раствора содержит тетризолина гидрохлорида 0,5 мг;
вспомогательные вещества: кислота борная, бензалкония хлорид, натрия тетраборат, динатрия эдетат, натрия хлорид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоотечные и антиаллергические средства. Симпатомиметики, применяемые как противоотечные средства.
Код АТС S01G A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат является симпатомиметиком, который относится к группе имидазолиновых деконгестантов. Он непосредственно стимулирует α-адренорецепторы симпатической нервной системы, не влияя или влияя минимально на β-адренорецепторы. При местном применении на слизистую оболочку конъюнктивы препарат проявляет временный сосудосуживающий эффект на мелкие кровеносные сосуды, тем самым уменьшая вазодилатацию и отек конъюнктивы.
Фармакокинетика.
Известно, что после терапевтического глазного введения тетризолина он обнаруживался в сыворотке крови и моче. Средний период полувыведения тетризолина из сыворотки крови составляет около 6 часов. Системная абсорбция у пациентов варьировала, максимальная концентрация в сыворотке крови была в пределах 0,068 — 0,380 нг/мл. Через 24 часа тетризолин обнаруживался в моче.
Показания
Симптоматическое временное облегчение вторичной гиперемии глаз вследствие умеренного раздражающего воздействия и аллергического конъюнктивита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, глаукома.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Отсутствуют известные значимые взаимодействия с другими лекарственными средствами. Следует проконсультироваться с врачом перед применением с другими офтальмологическими препаратами.
Особенности применения
Применение препарата может вызвать мидриаз.
Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшения не наблюдается в течение 72 часов или раздражение или гиперемия продолжаются или ухудшаются, или появляются боль в глазу или нарушения зрения.
Во избежание загрязнения не следует касаться верхней частью упаковки к любым поверхностям. Закрыть крышкой флакон после использования. В случае изменения цвета или помутнение раствора препарат не пригоден для применения.
Применение капель детям в возрасте 2 — 6 лет следует проводить с осторожностью. Пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, которые получают ингибиторы моноаминоксидазы или другие препараты, способные повысить артериальное давление, следует применять глазные капли только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Очень частое применение может привести к покраснению глаз.
Препарат целесообразно применять только в случае легкого раздражения глаз. Пациент должен знать:
если в течение 48 часов состояние не улучшается или раздражение или покраснение продолжаются или растут, следует прекратить применение препарата;
если раздражения или покраснения связаны с серьезными заболеваниями органов зрения (например инфекции, инородное тело или химическая травма роговицы), то в этом случае рекомендуется обратиться к врачу;
если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами плавающих пятен, покраснение глаз, боль во время действия света или в глазах начинает двоиться, то следует немедленно обратиться к врачу.
Необходимо избегать длительного применения и передозировки, особенно детям.
Не следует применять препарат пациентам с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.
Препарат содержит бензалкония хлорид. Необходимо избегать контакта с мягкими контактными линзами (снять контактные линзы перед применением препарата и снова их установить через 15 минут после). Обесцвечивает мягкие контактные линзы.
Способ применения и дозы
Только для местного применения в офтальмологии.
Применять раствор в течение более 72 часов можно только под наблюдением врача.
Взрослые и дети в возрасте ≥ 6 лет. Закапывать по 1–2 капли в пораженный глаз (глаза) до 4 раз в сутки.
Дети в возрасте 2 — 6 лет. Применять препарат можно только под наблюдением врача.
Дети
Применять препарат детям в возрасте 2 — 6 лет можно только по назначению врача. Опыт применения препарата у детей в возрасте младше 2 лет отсутствует.
Побочные реакции
Реакции в месте применения (включая жжение в глазах и периокулярном участке, раздражение слизистой оболочки глаз, боль в глазах, зуд, эритема, резь в глазах, расширение зрачков (мидриаз), реактивная гиперемия глаза («рикошетная» гиперемия глаза)). Иногда могут возникать системные симпатомиметические эффекты.
Возможно возникновение аллергических реакций у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.
Срок годности
2 года.
Срок хранения препарата после вскрытия флакона не более 4 недель.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл или 10 мл во флаконе с крышкой-капельницей в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС». Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕКС ГРУПП».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, Харьковская обл., город Харьков, улица Воробьева, дом 8. (Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС») Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100. (Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЕКС ГРУПП»).