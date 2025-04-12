Применение препарата может вызвать мидриаз.

Следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу, если улучшения не наблюдается в течение 72 часов или раздражение или гиперемия продолжаются или ухудшаются, или появляются боль в глазу или нарушения зрения.

Во избежание загрязнения не следует касаться верхней частью упаковки к любым поверхностям. Закрыть крышкой флакон после использования. В случае изменения цвета или помутнение раствора препарат не пригоден для применения.

Применение капель детям в возрасте 2 — 6 лет следует проводить с осторожностью. Пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, феохромоцитома и нарушения обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, которые получают ингибиторы моноаминоксидазы или другие препараты, способные повысить артериальное давление, следует применять глазные капли только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Очень частое применение может привести к покраснению глаз.

Препарат целесообразно применять только в случае легкого раздражения глаз. Пациент должен знать:

если в течение 48 часов состояние не улучшается или раздражение или покраснение продолжаются или растут, следует прекратить применение препарата;

если раздражения или покраснения связаны с серьезными заболеваниями органов зрения (например инфекции, инородное тело или химическая травма роговицы), то в этом случае рекомендуется обратиться к врачу;

если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, внезапное появление перед глазами плавающих пятен, покраснение глаз, боль во время действия света или в глазах начинает двоиться, то следует немедленно обратиться к врачу.

Необходимо избегать длительного применения и передозировки, особенно детям.

Не следует применять препарат пациентам с эпидермально-эпителиальной дистрофией роговицы.

Препарат содержит бензалкония хлорид. Необходимо избегать контакта с мягкими контактными линзами (снять контактные линзы перед применением препарата и снова их установить через 15 минут после). Обесцвечивает мягкие контактные линзы.