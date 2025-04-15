Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,53
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,93
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Пульс
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -6,40 грн
Пульс
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
13.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,88
Экономия при брони: -4,52 грн
Подорожник
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Стрый, ул. Корчака, 1/3
65.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,95
Экономия при брони: -2,62 грн
Пульс
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 90
120.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
64,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Авк фарм
Ровно, ул. Шевченко, 18
180.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Ровно, просп. Князя Романа, 9
183.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Ужгород, ул. Закарпатская, 47
184.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,30
Экономия при брони: -3,61 грн