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Офталь (Ophtal)

Офталь (Ophtal)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 8 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,53
Экономия при брони: -4,20 грн
68,33 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,60 грн
58,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,60 грн
58,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,93
Экономия при брони: -2,10 грн
61,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,00
Экономия при брони: -2,10 грн
58,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
12.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
67,30
Экономия при брони: -6,40 грн
60,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
13.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
46,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,88
Экономия при брони: -4,52 грн
68,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
64.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
46,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Корчака, 1/3
65.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,95
Экономия при брони: -2,62 грн
68,33 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
73.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
66,92 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 90
120.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
64,20
Экономия при брони: -0,70 грн
63,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
55,23 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
180.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
57,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
183.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -5,00 грн
63,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Закарпатская, 47
184.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,30
Экономия при брони: -3,61 грн
57,69 грн
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