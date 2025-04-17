Киев
О товаре
Цены
Офталь (Ophtal)
Офталь (Ophtal)
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
56,00
Экономия при брони:
-1,68 грн
54,32
грн
Забронировать
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
57,00
Экономия при брони:
-1,71 грн
55,29
грн
Забронировать
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
57,00
Экономия при брони:
-1,71 грн
55,29
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
109.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
45,00
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
111.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
57,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
64,20
Экономия при брони:
-3,30 грн
60,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
60,92
Экономия при брони:
-2,99 грн
57,93
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
62,00
грн
Забронировать
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 40
146.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,00
Экономия при брони:
-0,50 грн
60,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Обухов, ул. Каштановая, 14
184.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,30
Экономия при брони:
-10,80 грн
59,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чабаны, ул. Покровская, 24-А
185.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
56,10
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
189.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,42
Экономия при брони:
-2,11 грн
68,31
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
189.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
71,90
Экономия при брони:
-15,38 грн
56,52
грн
Забронировать
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони:
-10,50 грн
58,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
191.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,06
Экономия при брони:
-3,68 грн
68,38
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
191.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
59,21
Экономия при брони:
-4,53 грн
54,68
грн
Забронировать
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
191.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
58,00
Экономия при брони:
-1,16 грн
56,84
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
191.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
58,00
грн
Забронировать
Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
192.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
48,70
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню