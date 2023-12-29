капли в нос — детям в возрасте 2–6 лет — по 2–3 капли 0,05% р-ра в каждый носовой ход, взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают по 2–4 капли 0,1% р-ра. При необходимости тетризолин используют повторно, однако не чаще чем 1 раз в 4 ч. Тетризолин не следует применять более 3–5 дней; повторное применение препарата возможно только через несколько суток.

Глазные капли — по 1–2 капли в пораженный глаз 2–3 раза в сутки. Не рекомендуется непрерывно применять глазные капли более 4 дней.