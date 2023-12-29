ТЕТРИЗОЛИН (TETRYZOLINUM) Действующее вещество
α-адреномиметическое средство. При местном применении тетризолин практически не резорбируется. Оказывает сосудосуживающее (противоотечное) и антиэкссудативное действие при нанесении его на слизистую оболочку полости носа или при закапывании его в конъюнктивальный мешок (без развития мидриаза или феномена рикошета в виде реактивной гиперемии). Продолжительность действия составляет 4–8 ч.
Облегчает носовое дыхание при рините, уменьшая приток крови к венозным синусам. После закапывания в нос эффект развивается через 1 мин. После применения глазных капель эффект развивается через несколько минут.
капли в нос — симптоматическое лечение ринита, фарингита, синусита, сенной лихорадки; для облегчения проведения риноскопии или других манипуляций в области носоглотки.
Глазные капли — отек слизистой оболочки и симптоматическое лечение отека и гиперемии конъюнктивы у больных с раздражением глаз (ощущение жжения, зуд, слезотечение, болезненность), обусловленным воздействием химических и физических факторов (дыма, пыли, хлорированной воды, света, косметических средств, контактных линз); аллергический конъюнктивит.
капли в нос — детям в возрасте 2–6 лет — по 2–3 капли 0,05% р-ра в каждый носовой ход, взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают по 2–4 капли 0,1% р-ра. При необходимости тетризолин используют повторно, однако не чаще чем 1 раз в 4 ч. Тетризолин не следует применять более 3–5 дней; повторное применение препарата возможно только через несколько суток.
Глазные капли — по 1–2 капли в пораженный глаз 2–3 раза в сутки. Не рекомендуется непрерывно применять глазные капли более 4 дней.
повышенная чувствительность к тетризолину. Капли в нос не применяют при сухом рините, 0,1% р-р не назначают детям в возрасте до 6 лет, а 0,05% р-р — детям в возрасте до 2 лет. Глазные капли не применяют при узкоугольной глаукоме, а также у детей в возрасте до 2 лет.
при интраназальном введении возможны реактивный отек и гиперемия, ощущение жжения, сухость слизистой оболочки носа, развитие сухого ринита при длительном применении тетризолина, головная боль, тремор, общая слабость, повышенное потоотделение, повышение АД. При применении глазных капель — реактивная гиперемия (при частом и длительном применении), ощущение жжения, нарушение зрения, редко — диплопия, повышение внутриглазного давления.
пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ИБС, АГ), феохромоцитомой, глаукомой, гипертиреозом, сахарным диабетом, больным, принимающим ингибиторы МАО или другие гипертензивные средства, в период беременности и кормления грудью тетризолин назначают только по строгим показаниям с учетом возможного риска.
Контактные линзы перед применением глазных капель снимают и надевают снова не ранее чем через 15 мин. Прямой контакт тетризолина с мягкими контактными линзами может привести к снижению их прозрачности.
Возникающее при закапывании р-ра тетризолина в глаза нарушение зрения может повлиять на способность управлять транспортными средствами.
не рекомендуется смешивать с любыми другими р-рами.
наиболее вероятна у детей младшего возраста, особенно при случайном приеме р-ра тетризолина внутрь. Проявляется симптомами угнетения ЦНС: сонливостью, гипотермией, брадикардией, артериальной гипотензией, апноэ и комой. К симптомам выраженной передозировки относятся мидриаз, тошнота, цианоз, лихорадка, судороги, тахикардия, аритмия, АГ, отек легких, остановка сердца, нарушение дыхания, психические нарушения. Специфического антидота нет. В случае необходимости проводят промывание желудка, назначают этеросорбенты, жаропонижающие средства и противосудорожные препараты, проводят оксигенотерапию. Для снижения АД назначают в/в медленно 5 мг фентоламина в 0,9% р-ре натрия хлорида или прием 100 мг фентоламина внутрь. При артериальной гипотензии противопоказано назначение вазопрессорных средств.