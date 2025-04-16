Киев
Офталь (Ophtal)

Офталь (Ophtal)

Николаев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,14
Экономия при брони: -3,79 грн
68,35 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
66,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
66,97 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
60,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 72
99.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
60,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
107.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
60,40 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Итальянская, 83
107.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
66,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
108.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
60,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
111.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 33
112.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
113.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
60,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Королева Академика, 65
113.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
66,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
123.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,90 грн
58,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
147.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,55
Экономия при брони: -3,79 грн
59,76 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
148.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,44
Экономия при брони: -2,10 грн
68,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,24
Экономия при брони: -3,91 грн
68,33 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное