Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,14
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
99.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
107.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
107.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
108.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
111.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 14 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 33
112.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
113.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 65
113.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
123.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
147.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,55
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
148.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,44
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,24
Экономия при брони: -3,91 грн