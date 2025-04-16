Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,27
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
71,11
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,84
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,01
Экономия при брони: -1,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,98
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,12
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
70,65
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,70
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,81
Экономия при брони: -4,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 44-А
30.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
64,76
Экономия при брони: -3,61 грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,95
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
60,64
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
66,40
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
83.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
64,08
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
84.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,31
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
84.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,87
Экономия при брони: -4,06 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,70
Экономия при брони: -1,80 грн