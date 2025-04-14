Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 33
7.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 65
11.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -4,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
20.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
73,00
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Измаил, просп. Независимости, 77-А
190.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Соборная, 1-А
253.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
254.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,59
Экономия при брони: -3,81 грн