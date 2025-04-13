Киев (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
72,67
Экономия при брони: -4,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
71,95
Экономия при брони: -15,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,52
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,94
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,50
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
6.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
6.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
67,40
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье