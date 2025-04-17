Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
55,42
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 41
121.6 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
124.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/1
124.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
125.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 127
125.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
126.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
60,53
Экономия при брони: -3,37 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
126.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
126.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
63,44
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
128.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
61,00
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Драгоманова, 2
128.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -10,20 грн