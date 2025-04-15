Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,55
Экономия при брони: -6,55 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
68,54
Экономия при брони: -6,54 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
11.8 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
71,05
Экономия при брони: -2,69 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
22.2 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Марганец, ул. Независимости, 29
45.1 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
62,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
65.4 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
64,08
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
65.7 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,31
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
66.0 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
60,64
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
66.3 км
Офталь капли глазные, раствор 0.5 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорация Здоровье
65,87
Экономия при брони: -4,06 грн