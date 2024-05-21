БиоГая Протектис капли употребляют для: устранения дисбиоза, восстановления микрофлоры ЖКТ с первых дней жизни; профилактики приступов кишечной колики и повышенного газообразования, срыгиваний и запоров у детей грудного и раннего возраста; профилактики осложнений со стороны ЖКТ после терапии антибактериальными средствами; при аллергических состояниях (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите).

БиоГая Протектис капли с витамином D 3 употребляют для: устранения дисбиоза, восстановления микрофлоры ЖКТ с первых дней жизни; профилактики приступов кишечной колики и повышенного газообразования, срыгиваний и запоров у детей грудного и раннего возраста; улучшения моторики кишечника; крепкого иммунитета — защиты организма от инфекций; профилактики рахита у детей, в частности у недоношенных новорожденных; профилактики дефицита витамина D. При аллергических состояниях (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите).

БиоГая Протектис таблетки с витамином D 3 : детям в возрасте от 3 лет и взрослым. Употребляют для: устранения дисбиоза, восстановления микрофлоры ЖКТ, улучшения моторики кишечника; крепкого иммунитета — защиты организма от инфекций; профилактики дефицита витамина D.

БиоГая Протектис таблетки употребляют для: восстановления микрофлоры; профилактики осложнений со стороны ЖКТ после терапии антибактериальными и химиотерапевтическими средствами; защиты организма от инфекций. При аллергических состояниях (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите), хеликобактерной инфекции.

БиоГая Протектис ОРС рекомендуется употреблять для восстановления здоровой микрофлоры и восполнения потери жидкости и электролитов, возникающей во время рвоты, диареи, интоксикации любого происхождения (повышение температуры тела, инфекционные заболевания, пищевые отравления), при ацетонемическом синдроме.

Биогая Протектис с клубничным вкусом употребляют для: восстановления микрофлоры при заболеваниях пищеварительного тракта; лечения при хеликобактерной инфекции; терапии антибиотиками, цитостатиками, кортикостероидами, противогрибковыми и противовирусными препаратами; устранения аллергических состояний (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите); устранения кишечных расстройств при адаптации (переезды, начало посещения детского сада, школы); пониженном иммунитете.

Способ употребления и дозы

БиоГая Протектис капли/капли с витамином D 3 : для детей от рождения и взрослых, в том числе женщин в период беременности и лактации: по 5 капель 1 раз в сутки.

БиоГая таблетки/таблетки с витамином D 3 : взрослым и детям в возрасте старше 3 лет — по 1 таблетке в сутки независимо от приема пищи. Таблетку рекомендуется разжевывать.

БиоГая Протектис ОРС

Растворить 1 саше в 250 мл охлажденной кипяченой воды. Важно использовать не меньше указанного количества воды, поскольку поступление избытка солей в организм ребенка опасно!

Внимание! Для приготовления продукта использовать воду гарантированной безопасности и качества! Не использовать воду из колодцев и каптажных источников для приготовления р-ра.

Расчет дозы для употребления разбавленного продукта по формуле:

масса тела (кг) • 75 = количество для потребления в сутки в мл.

Если масса тела неизвестна, следуйте таким рекомендациям:



Возраст Объем р-ра в первые 4–6 ч, мл 4–11 мес* 400–600 12–23 мес 600–800 2–4 года 800–1200 5–14 лет 1200–2200 ≥15 лет 2200–4000



*Употребление БиоГая Протектис ОРС детьми в возрасте до 4 мес (или массой тела <8 кг) возможно только по рекомендации врача.

Детям в возрасте до 2 лет употреблять р-р небольшими порциями с помощью пипетки или чайной ложки каждые 1–2 мин. Не использовать бутылочки для кормления и для поения ребенка готовым р-ром.

Если рвота возникает при употреблении р-ра (чаще всего из-за того, что р-р выпивается слишком быстро), необходимо подождать до полной остановки рвоты и давать р-р ребенку чайной ложкой каждые 2–3 мин.

Биогая Протектис с клубничным вкусом: взрослым и детям в возрасте старше ≥3 лет — по 1–2 таблетки в сутки независимо от приема пищи. Таблетку рекомендуется разжевывать. Курс потребления определяют индивидуально. Перед началом употребления рекомендована консультация врача.