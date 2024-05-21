Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™) (220218) - инструкция по применению Диетические добавки
Биогая Протектис инструкция по применению
Характеристика
L. reuteri Protectis — штамм, соответствующий современным требованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) и ВОЗ (2002) к пробиотикам.
L. reuteri Protectis являются естественными микроорганизмами, впервые были выделены из грудного молока и в норме присутствуют в организме человека по всей протяженности ЖКТ.
L. reuteri Protectis колонизируют эпителий и размножаются во всех отделах ЖКТ, начиная с ротовой полости. L. reuteri устойчивы к действию желудочного сока, солей желчных кислот и ферментов верхнего отдела тонкого кишечника.
L. reuteri Protectis синтезируют молочную, уксусную кислоты и специфические вещества для этого вида лактобактерий — реутерин и рейтероциклин, подавляющие рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте. Усиливая естественную защиту пищеварительной системы от патогенных микроорганизмов, создают благоприятные условия для формирования нормального микробиоценоза кишечника.
L. reuteri Protectis обладают антагонистической активностью против H. pylori, а также уменьшают выраженность побочных реакций на антибактериальную терапию при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
Иммуностимулирующее действие L. reuteri Protectis связано с возможностью активизировать иммунную систему кишечника как первую линию защиты организма от инфекций за счет увеличения количества клеток CD4+ (специфическая подгруппа Т-лимфоцитов).
L. reuteri Protectis нормализуют микрофлору кишечника, колонизируют эпителий и размножаются во всех отделах ЖКТ, начиная с полости рта; способствуют улучшению моторики кишечника.
Рекомендации по употреблению
БиоГая Протектис капли употребляют для: устранения дисбиоза, восстановления микрофлоры ЖКТ с первых дней жизни; профилактики приступов кишечной колики и повышенного газообразования, срыгиваний и запоров у детей грудного и раннего возраста; профилактики осложнений со стороны ЖКТ после терапии антибактериальными средствами; при аллергических состояниях (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите).
БиоГая Протектис капли с витамином D3 употребляют для: устранения дисбиоза, восстановления микрофлоры ЖКТ с первых дней жизни; профилактики приступов кишечной колики и повышенного газообразования, срыгиваний и запоров у детей грудного и раннего возраста; улучшения моторики кишечника; крепкого иммунитета — защиты организма от инфекций; профилактики рахита у детей, в частности у недоношенных новорожденных; профилактики дефицита витамина D. При аллергических состояниях (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите).
БиоГая Протектис таблетки с витамином D3: детям в возрасте от 3 лет и взрослым. Употребляют для: устранения дисбиоза, восстановления микрофлоры ЖКТ, улучшения моторики кишечника; крепкого иммунитета — защиты организма от инфекций; профилактики дефицита витамина D.
БиоГая Протектис таблетки употребляют для: восстановления микрофлоры; профилактики осложнений со стороны ЖКТ после терапии антибактериальными и химиотерапевтическими средствами; защиты организма от инфекций. При аллергических состояниях (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите), хеликобактерной инфекции.
БиоГая Протектис ОРС рекомендуется употреблять для восстановления здоровой микрофлоры и восполнения потери жидкости и электролитов, возникающей во время рвоты, диареи, интоксикации любого происхождения (повышение температуры тела, инфекционные заболевания, пищевые отравления), при ацетонемическом синдроме.
Биогая Протектис с клубничным вкусом употребляют для: восстановления микрофлоры при заболеваниях пищеварительного тракта; лечения при хеликобактерной инфекции; терапии антибиотиками, цитостатиками, кортикостероидами, противогрибковыми и противовирусными препаратами; устранения аллергических состояний (в частности при диатезе у детей, атопическом дерматите); устранения кишечных расстройств при адаптации (переезды, начало посещения детского сада, школы); пониженном иммунитете.
Способ употребления и дозы
БиоГая Протектис капли/капли с витамином D3: для детей от рождения и взрослых, в том числе женщин в период беременности и лактации: по 5 капель 1 раз в сутки.
БиоГая таблетки/таблетки с витамином D3: взрослым и детям в возрасте старше 3 лет — по 1 таблетке в сутки независимо от приема пищи. Таблетку рекомендуется разжевывать.
БиоГая Протектис ОРС
Растворить 1 саше в 250 мл охлажденной кипяченой воды. Важно использовать не меньше указанного количества воды, поскольку поступление избытка солей в организм ребенка опасно!
Внимание! Для приготовления продукта использовать воду гарантированной безопасности и качества! Не использовать воду из колодцев и каптажных источников для приготовления р-ра.
Расчет дозы для употребления разбавленного продукта по формуле:
масса тела (кг) • 75 = количество для потребления в сутки в мл.
Если масса тела неизвестна, следуйте таким рекомендациям:
|Возраст
|Объем р-ра в первые 4–6 ч, мл
|4–11 мес*
|400–600
|12–23 мес
|600–800
|2–4 года
|800–1200
|5–14 лет
|1200–2200
|≥15 лет
|2200–4000
*Употребление БиоГая Протектис ОРС детьми в возрасте до 4 мес (или массой тела <8 кг) возможно только по рекомендации врача.
Детям в возрасте до 2 лет употреблять р-р небольшими порциями с помощью пипетки или чайной ложки каждые 1–2 мин. Не использовать бутылочки для кормления и для поения ребенка готовым р-ром.
Если рвота возникает при употреблении р-ра (чаще всего из-за того, что р-р выпивается слишком быстро), необходимо подождать до полной остановки рвоты и давать р-р ребенку чайной ложкой каждые 2–3 мин.
Биогая Протектис с клубничным вкусом: взрослым и детям в возрасте старше ≥3 лет — по 1–2 таблетки в сутки независимо от приема пищи. Таблетку рекомендуется разжевывать. Курс потребления определяют индивидуально. Перед началом употребления рекомендована консультация врача.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам продукта. Не является лекарственным средством. Диетическая добавка.
Особые указания
повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав продуктов.
Условия хранения
хранить в упаковке производителя при температуре до 25 °С в сухом, защищенном от света месте.