L. reuteri Protectis — штамм, соответствующий современным требованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) и ВОЗ (2002) к пробиотикам.

L. reuteri Protectis являются естественными микроорганизмами, впервые были выделены из грудного молока и в норме присутствуют в организме человека по всей протяженности ЖКТ.

L. reuteri Protectis колонизируют эпителий и размножаются во всех отделах ЖКТ, начиная с ротовой полости. L. reuteri устойчивы к действию желудочного сока, солей желчных кислот и ферментов верхнего отдела тонкого кишечника.

L. reuteri Protectis синтезируют молочную, уксусную кислоты и специфические вещества для этого вида лактобактерий — реутерин и рейтероциклин, подавляющие рост патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте. Усиливая естественную защиту пищеварительной системы от патогенных микроорганизмов, создают благоприятные условия для формирования нормального микробиоценоза кишечника.

L. reuteri Protectis обладают антагонистической активностью против H. pylori, а также уменьшают выраженность побочных реакций на антибактериальную терапию при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Иммуностимулирующее действие L. reuteri Protectis связано с возможностью активизировать иммунную систему кишечника как первую линию защиты организма от инфекций за счет увеличения количества клеток CD4+ (специфическая подгруппа Т-лимфоцитов).

L. reuteri Protectis нормализуют микрофлору кишечника, колонизируют эпителий и размножаются во всех отделах ЖКТ, начиная с полости рта; способствуют улучшению моторики кишечника.