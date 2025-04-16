Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -75,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
534,34
Экономия при брони: -91,84 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
375,92
Экономия при брони: -44,67 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
668,34
Экономия при брони: -80,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
298,00
Экономия при брони: -31,00 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
579,00
Экономия при брони: -58,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
596,00
Экономия при брони: -52,00 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,00
Экономия при брони: -63,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
654,46
Экономия при брони: -74,75 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
664,86
Экономия при брони: -83,83 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
690,18
Экономия при брони: -34,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
534,49
Экономия при брони: -79,74 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
658,07
Экономия при брони: -78,36 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
668,53
Экономия при брони: -80,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
340,27
Экономия при брони: -40,05 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
533,22
Экономия при брони: -72,68 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
612,26
Экономия при брони: -32,55 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
666,95
Экономия при брони: -86,21 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
692,35
Экономия при брони: -88,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
532,26
Экономия при брони: -61,59 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
665,75
Экономия при брони: -77,41 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
691,10
Экономия при брони: -87,55 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
655,33
Экономия при брони: -34,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -75,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
337,28
Экономия при брони: -37,06 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
528,37
Экономия при брони: -67,83 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
371,72
Экономия при брони: -40,47 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
660,87
Экономия при брони: -80,13 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
686,04
Экономия при брони: -82,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
336,27
Экономия при брони: -36,05 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
648,79
Экономия при брони: -69,08 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
659,10
Экономия при брони: -70,76 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG