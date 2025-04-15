Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 248 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
344,71
Экономия при брони: -36,73 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
540,00
Экономия при брони: -57,16 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
664,87
Экономия при брони: -70,17 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
675,43
Экономия при брони: -71,87 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
344,96
Экономия при брони: -36,98 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
270,20
Экономия при брони: -28,79 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
665,36
Экономия при брони: -70,66 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
644,60
Экономия при брони: -41,04 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
701,68
Экономия при брони: -74,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
675,62
Экономия при брони: -72,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
323,00
Экономия при брони: -41,00 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
495,70
Экономия при брони: -51,10 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -79,30 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -79,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -79,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
528,26
Экономия при брони: -48,21 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
650,41
Экономия при брони: -55,71 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
660,75
Экономия при брони: -57,19 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
538,89
Экономия при брони: -56,05 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
568,69
Экономия при брони: -75,81 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
674,04
Экономия при брони: -70,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -79,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,53
Экономия при брони: -36,28 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
680,45
Экономия при брони: -53,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
340,66
Экономия при брони: -42,41 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
657,27
Экономия при брони: -62,57 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
667,71
Экономия при брони: -64,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
339,98
Экономия при брони: -32,00 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
532,77
Экономия при брони: -49,93 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
666,38
Экономия при брони: -83,11 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
655,96
Экономия при брони: -33,96 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
525,84
Экономия при брони: -41,91 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
184,97
Экономия при брони: -20,51 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,71
Экономия при брони: -54,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
534,44
Экономия при брони: -50,46 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
668,47
Экономия при брони: -64,91 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
469,95
Экономия при брони: -26,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
333,69
Экономия при брони: -25,71 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
522,75
Экономия при брони: -39,91 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
367,76
Экономия при брони: -27,95 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
653,85
Экономия при брони: -50,29 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
678,75
Экономия при брони: -51,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG