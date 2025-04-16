Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
261,50
Экономия при брони: -26,16 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
654,17
Экономия при брони: -65,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
253,20
Экономия при брони: -33,10 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -77,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
340,70
Экономия при брони: -19,44 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
667,58
Экономия при брони: -79,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
340,82
Экономия при брони: -19,54 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
534,08
Экономия при брони: -63,41 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
657,58
Экономия при брони: -77,87 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
668,03
Экономия при брони: -79,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
540,10
Экономия при брони: -69,43 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
701,28
Экономия при брони: -89,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -66,20 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
343,48
Экономия при брони: -43,26 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
673,03
Экономия при брони: -84,69 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
662,50
Экономия при брони: -66,39 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Аптека24
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
534,13
Экономия при брони: -63,46 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
657,64
Экономия при брони: -124,30 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
668,09
Экономия при брони: -79,75 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
335,37
Экономия при брони: -35,15 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,14
Экономия при брони: -68,80 грн