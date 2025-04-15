Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
335,86
Экономия при брони: -35,64 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
658,09
Экономия при брони: -62,36 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
370,15
Экономия при брони: -14,92 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
530,09
Экономия при брони: -59,42 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
466,12
Экономия при брони: -52,09 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
663,03
Экономия при брони: -74,69 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -64,30 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -83,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
298,00
Экономия при брони: -31,00 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
460,00
Экономия при брони: -37,00 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
579,00
Экономия при брони: -58,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
596,00
Экономия при брони: -52,00 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
89,09
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
579,00
Экономия при брони: -58,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
596,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
498,40
Экономия при брони: -56,30 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -79,30 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -83,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,18
Экономия при брони: -12,39 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
460,34
Экономия при брони: -16,26 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
253,20
Экономия при брони: -32,15 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
267,57
Экономия при брони: -34,02 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -83,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
691,30
Экономия при брони: -79,98 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
655,87
Экономия при брони: -67,53 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
645,61
Экономия при брони: -46,75 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
338,63
Экономия при брони: -38,41 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
530,49
Экономия при брони: -59,82 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
653,15
Экономия при брони: -73,44 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
663,53
Экономия при брони: -75,19 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
524,77
Экономия при брони: -54,10 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
656,38
Экономия при брони: -68,04 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
681,37
Экономия при брони: -70,05 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
541,12
Экономия при брони: -70,45 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
702,60
Экономия при брони: -91,28 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
672,97
Экономия при брони: -50,99 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
579,00
Экономия при брони: -58,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
596,00
Экономия при брони: -52,00 грн