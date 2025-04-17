Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -57,70 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
340,39
Экономия при брони: -10,21 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
533,64
Экономия при брони: -16,01 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
702,48
Экономия при брони: -21,07 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
266,94
Экономия при брони: -31,71 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
267,27
Экономия при брони: -15,24 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
668,60
Экономия при брони: -80,26 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -74,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
659,61
Экономия при брони: -71,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
673,60
Экономия при брони: -85,26 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
653,53
Экономия при брони: -65,19 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн