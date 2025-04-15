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Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)

Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 191 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
416,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
447,50 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
551,50 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
558,90 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
581,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
661,25
Экономия при брони: -86,54 грн
574,71 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
671,76
Экономия при брони: -81,58 грн
590,18 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
597,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
534,51
Экономия при брони: -60,16 грн
474,35 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
342,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
479,76 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
576,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
310,60 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
543,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
451,60 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
534,51
Экономия при брони: -60,16 грн
474,35 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -72,00 грн
585,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
451,60 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
356,13
Экономия при брони: -40,08 грн
316,05 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
341,82
Экономия при брони: -33,84 грн
307,98 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
669,99
Экономия при брони: -76,07 грн
593,92 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
659,51
Экономия при брони: -64,81 грн
594,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
342,12
Экономия при брони: -34,14 грн
307,98 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
659,88
Экономия при брони: -85,17 грн
574,71 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
670,37
Экономия при брони: -66,81 грн
603,56 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
451,60 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -70,20 грн
553,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -70,20 грн
553,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
451,60 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
451,60 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -70,20 грн
553,50 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -72,00 грн
585,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
576,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
513,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
502,63 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
551,85 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
663,00 грн
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