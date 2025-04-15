Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
661,25
Экономия при брони: -86,54 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
671,76
Экономия при брони: -81,58 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
534,51
Экономия при брони: -60,16 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
534,51
Экономия при брони: -60,16 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -72,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
356,13
Экономия при брони: -40,08 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
341,82
Экономия при брони: -33,84 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
669,99
Экономия при брони: -76,07 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
659,51
Экономия при брони: -64,81 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
342,12
Экономия при брони: -34,14 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
659,88
Экономия при брони: -85,17 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
670,37
Экономия при брони: -66,81 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -70,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -70,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -54,80 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Экономия при брони: -70,20 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -72,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG