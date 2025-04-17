Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
338,25
Экономия при брони: -38,03 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
652,41
Экономия при брони: -72,70 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
662,77
Экономия при брони: -74,43 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
688,01
Экономия при брони: -76,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -66,20 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -68,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
673,60
Экономия при брони: -85,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -68,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -66,20 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -68,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
341,44
Экономия при брони: -41,22 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
658,57
Экономия при брони: -78,86 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
269,64
Экономия при брони: -34,31 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
674,54
Экономия при брони: -86,20 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
700,23
Экономия при брони: -88,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
445,32
Экономия при брони: -46,62 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Экономия при брони: -68,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
526,09
Экономия при брони: -55,42 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
658,03
Экономия при брони: -69,69 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
647,73
Экономия при брони: -25,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
529,43
Экономия при брони: -58,76 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
662,20
Экономия при брони: -73,86 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
253,20
Экономия при брони: -33,10 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -87,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
344,64
Экономия при брони: -44,42 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
675,30
Экономия при брони: -86,96 грн