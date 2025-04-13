Киев
Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)

Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 870 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
414,30 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
495,89 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
536,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
576,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
280,71 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
415,86 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
516,98 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
518,21 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
548,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
444,00 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
576,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
280,71 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
415,86 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
516,98 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
518,21 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
548,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -47,10 грн
459,30 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
267,57
Экономия при брони: -24,32 грн
243,24 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
355,30
Экономия при брони: -91,93 грн
263,37 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
444,00 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
546,50 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
576,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
405,14 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
518,84 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
557,00
Экономия при брони: -144,11 грн
412,89 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
723,50
Экономия при брони: -187,22 грн
536,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
278,03
Экономия при брони: -23,20 грн
254,83 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
659,17
Экономия при брони: -62,72 грн
596,45 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
265,36 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
406,32 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
446,32 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
490,55 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
505,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
405,98 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
512,73 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
577,26 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
355,30
Экономия при брони: -91,93 грн
263,37 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
557,00
Экономия при брони: -144,11 грн
412,89 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
696,30
Экономия при брони: -180,19 грн
516,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
486,30 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
502,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
444,00 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
546,50 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
576,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
537,68
Экономия при брони: -71,07 грн
466,61 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
662,00
Экономия при брони: -87,29 грн
574,71 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
672,52
Экономия при брони: -68,96 грн
603,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
522,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
444,00 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
505,92 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,00 грн
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