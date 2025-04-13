Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 870 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Экономия при брони: -47,10 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
267,57
Экономия при брони: -24,32 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
355,30
Экономия при брони: -91,93 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
557,00
Экономия при брони: -144,11 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
723,50
Экономия при брони: -187,22 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
278,03
Экономия при брони: -23,20 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
659,17
Экономия при брони: -62,72 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
355,30
Экономия при брони: -91,93 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
557,00
Экономия при брони: -144,11 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
696,30
Экономия при брони: -180,19 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
537,68
Экономия при брони: -71,07 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
662,00
Экономия при брони: -87,29 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
672,52
Экономия при брони: -68,96 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Экономия при брони: -110,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG