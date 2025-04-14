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Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)

Биогая Протектис (Biogaia® Protectis™)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 244 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
517,97 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
535,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
447,50 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
558,90 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
581,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
447,50 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
505,92 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
558,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
510,29 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
518,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
338,60
Экономия при брони: -30,62 грн
307,98 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
530,44
Экономия при брони: -47,60 грн
482,84 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
653,09
Экономия при брони: -58,39 грн
594,70 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
663,47
Экономия при брони: -59,91 грн
603,56 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
305,70 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
579,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
632,40 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
316,00 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
348,73 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
641,90 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
494,00 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
263,07 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
632,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
254,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
335,30
Экономия при брони: -13,55 грн
321,75 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,20
Экономия при брони: -53,64 грн
603,56 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
462,03
Экономия при брони: -18,10 грн
443,93 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
337,27
Экономия при брони: -29,29 грн
307,98 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
464,74
Экономия при брони: -40,01 грн
424,73 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
661,06
Экономия при брони: -57,50 грн
603,56 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
589,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
447,50 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
559,50 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
581,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
335,11
Экономия при брони: -27,13 грн
307,98 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
656,63
Экономия при брони: -73,36 грн
583,27 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
494,00 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
641,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
510,64 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
541,72 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
561,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
551,50 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
558,90 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
581,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
574,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
БиоГая Протектис с витамином D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
338,60
Экономия при брони: -30,62 грн
307,98 грн
БиоГая Протектис таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
530,44
Экономия при брони: -38,53 грн
491,91 грн
БиоГая Протектис (детские капли) капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
663,47
Экономия при брони: -75,34 грн
588,13 грн
БиоГая Протектис ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
653,09
Экономия при брони: -46,58 грн
606,51 грн
БиоГая Протектис с витамином D3 капли для перорального применения флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
688,73
Экономия при брони: -61,60 грн
627,13 грн
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