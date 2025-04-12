Резистол (Resistol)
Резистол инструкция по применению
Состав
Экстракт корня пеларгонии (1:8-10) жидкий - 800 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат содержит экстракт корней Pelargonium sidoides.
Средство влияет на механизм крепления бактерий и вирусов к слизистой оболочке, тем самым предотвращает проникновение вирусов и бактерий в организм. Препарат оказывает выраженное иммуномодулирующее действие, что вызывает быстрое угнетение вирусной инфекции. Он также препятствует размножению бактерий, уже проникших в организм, предупреждая тем самым развитие осложнений. Препарат способствует активизации механизмов очистки дыхательных путей, что улучшает выведение вязкой слизи и устраняет условия для дальнейшего размножения болезнетворных бактерий.
Лечение препаратом приводит к быстрому уменьшению выраженности таких симптомов, как кашель, тяжелое отхождение мокроты, общее недомогание, повышение температуры тела и ринит, значительно сокращает длительность заболевания, не способствует развитию резистентности микроорганизмов.
Препарат — комплексная смесь многих компонентов, которая в целом рассматривается как активное вещество.
Фармакокинетика. Данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.
Показания Резистол
острые и хронические инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (бронхит, синусит, тонзиллярная ангина, ринофарингит).
Применение Резистол
р-р следует принимать с небольшим количеством жидкости за 30 мин до еды утром, днем и вечером.
В острой стадии заболевания обычно назначают:
- взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 30 капель 3 раза в сутки;
- детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 20 капель 3 раза в сутки;
- детям в возрасте от 1 года до 6 лет — по 10 капель 3 раза в сутки.
Для профилактики рецидивов и дальнейшего лечения хронических заболеваний взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 10–20 капель препарата 3 раза в сутки.
Средняя продолжительность курса лечения острого заболевания и профилактики рецидивов составляет 7–10 дней. Общая продолжительность лечения не должна превышать 3 нед.
Флакон держать вертикально, в случае необходимости слегка постукивать по его дну.
Противопоказания
гиперчувствительность к какому-либо ингредиенту препарата, предрасположенность к кровотечениям, одновременный прием лекарственных средств, замедляющих процесс свертывания крови, тяжелые заболевания печени или почек (из-за отсутствия достаточного опыта применения данного лекарственного средства в подобных случаях).
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта: нарушения со стороны ЖКТ (в том числе боль в желудке, изжога, тошнота, диарея), легкое кровотечение из десен.
Со стороны дыхательной системы: слабые носовые кровотечения.
Со стороны кожи/со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (в том числе сыпь, крапивница, зуд кожи и слизистых оболочек). В единичных случаях возможны тяжелые реакции гиперчувствительности с отеком лица, одышкой и снижением АД.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение показателей функции печени. Причинно-следственная связь между повышением этих показателей и применением препарата не была продемонстрирована.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия достаточного опыта применения препарата Резистол у беременных и женщин, кормящих грудью, его не следует принимать в период беременности и кормления грудью.
Дети. В связи с отсутствием достаточных данных относительно применения препарата у детей грудного возраста, Резистол не следует назначать детям в возрасте до 1 года. Применение препарата Резистол для лечения детей младшего возраста (1–6 лет) рекомендуется под наблюдением врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не изучалось, но следует учесть, что препарат содержит 12 об.% этанола.
Взаимодействия
сообщения о взаимодействии отсутствуют.
Из-за возможного влияния препарата Резистол на параметры свертываемости крови не исключена вероятность того, что при одновременном применении с производными кумарина или другими препаратами, которые препятствуют свертыванию крови, возможно усиление их антикоагулянтного действия. Не выявлено взаимодействий препарата Резистол с пенициллином V.
Передозировка
сообщений о передозировке нет. Возможно усиление выраженности побочных реакций.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Срок годности после вскрытия упаковки — 3 мес.