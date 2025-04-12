р-р следует принимать с небольшим количеством жидкости за 30 мин до еды утром, днем и вечером.

В острой стадии заболевания обычно назначают:

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 30 капель 3 раза в сутки;

детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 20 капель 3 раза в сутки;

детям в возрасте от 1 года до 6 лет — по 10 капель 3 раза в сутки.

Для профилактики рецидивов и дальнейшего лечения хронических заболеваний взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 10–20 капель препарата 3 раза в сутки.

Средняя продолжительность курса лечения острого заболевания и профилактики рецидивов составляет 7–10 дней. Общая продолжительность лечения не должна превышать 3 нед.

Флакон держать вертикально, в случае необходимости слегка постукивать по его дну.