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Резистол (Resistol)

Резистол (Resistol)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 243 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
250,80 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
374,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
355,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
289,76
Экономия при брони: -50,07 грн
239,69 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
445,79
Экономия при брони: -91,81 грн
353,98 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
241,15 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
357,26 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
269,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -26,10 грн
399,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
250,80 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
379,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
235,50 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
367,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
396,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
291,20 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
393,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
255,80 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
379,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,30
Экономия при брони: -55,30 грн
269,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
469,00
Экономия при брони: -69,50 грн
399,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,30
Экономия при брони: -55,30 грн
269,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -26,10 грн
399,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
256,70 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
380,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
304,88
Экономия при брони: -76,87 грн
228,01 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
461,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
289,16
Экономия при брони: -55,01 грн
234,15 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
444,86
Экономия при брони: -91,16 грн
353,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
250,80 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
380,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -47,60 грн
269,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
461,90
Экономия при брони: -62,40 грн
399,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
307,50
Экономия при брони: -38,50 грн
269,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
480,50
Экономия при брони: -81,00 грн
399,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
256,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
367,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
313,30
Экономия при брони: -44,30 грн
269,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
470,40
Экономия при брони: -70,90 грн
399,50 грн
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