Киев
Резистол (Resistol)

Резистол (Resistol)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 265 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
257,04 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
376,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
269,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
269,50 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
395,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
391,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
330,38
Экономия при брони: -15,22 грн
315,16 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
428,74
Экономия при брони: -46,53 грн
382,21 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
286,10 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
424,30 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
273,60 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
379,80 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
379,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
286,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
427,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
299,06
Экономия при брони: -21,34 грн
277,72 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
485,61
Экономия при брони: -17,96 грн
467,65 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
285,15
Экономия при брони: -40,24 грн
244,91 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
420,93
Экономия при брони: -41,92 грн
379,01 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
276,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
276,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
408,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
423,30
Экономия при брони: -52,91 грн
370,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -51,90 грн
272,10 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
427,60
Экономия при брони: -23,00 грн
404,60 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
379,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
259,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
458,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
269,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
468,80 грн
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