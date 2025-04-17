Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -48,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,10
Экономия при брони: -67,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
322,91
Экономия при брони: -9,69 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
457,35
Экономия при брони: -13,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
323,60
Экономия при брони: -55,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,10
Экономия при брони: -67,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
307,50
Экономия при брони: -39,30 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,10
Экономия при брони: -67,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
296,32
Экономия при брони: -33,50 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
429,45
Экономия при брони: -80,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -55,80 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
278,97
Экономия при брони: -14,89 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
432,06
Экономия при брони: -39,93 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -48,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,10
Экономия при брони: -67,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
271,98
Экономия при брони: -16,16 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
418,25
Экономия при брони: -69,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
283,48
Экономия при брони: -27,93 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
426,16
Экономия при брони: -66,46 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
272,27
Экономия при брони: -16,45 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
427,85
Экономия при брони: -67,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -48,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
468,60
Экономия при брони: -70,90 грн