Киев
Резистол (Resistol)

Резистол (Resistol)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 854 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
291,15 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
426,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
273,50 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
405,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
265,32 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
380,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
400,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
224,54 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
385,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -47,40 грн
276,60 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
480,10
Экономия при брони: -68,40 грн
411,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
313,30
Экономия при брони: -35,90 грн
277,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -12,60 грн
413,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
292,10
Экономия при брони: -62,74 грн
229,36 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
491,10
Экономия при брони: -105,49 грн
385,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
264,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
281,62 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
416,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
289,54
Экономия при брони: -11,94 грн
277,60 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,96
Экономия при брони: -45,24 грн
380,72 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
270,41 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
387,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
290,09 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
427,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
272,10
Экономия при брони: -58,42 грн
213,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,36 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
249,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
267,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
298,80
Экономия при брони: -50,41 грн
248,39 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
422,48
Экономия при брони: -42,25 грн
380,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -46,60 грн
277,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
466,90
Экономия при брони: -53,90 грн
413,00 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
375,20 грн
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