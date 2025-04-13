Киев (адрес не указан)
Доступно в 854 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -47,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
480,10
Экономия при брони: -68,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
313,30
Экономия при брони: -35,90 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -12,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
292,10
Экономия при брони: -62,74 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
491,10
Экономия при брони: -105,49 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
289,54
Экономия при брони: -11,94 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,96
Экономия при брони: -45,24 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
272,10
Экономия при брони: -58,42 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
298,80
Экономия при брони: -50,41 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
422,48
Экономия при брони: -42,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -46,60 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
466,90
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум