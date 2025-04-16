Николаев (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
270,80
Экономия при брони: -18,89 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
423,78
Экономия при брони: -53,66 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
319,90
Экономия при брони: -51,90 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
480,50
Экономия при брони: -82,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
424,03
Экономия при брони: -38,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
312,43
Экономия при брони: -47,08 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
431,59
Экономия при брони: -46,54 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
283,23
Экономия при брони: -17,88 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
436,56
Экономия при брони: -51,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
307,50
Экономия при брони: -39,50 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,10
Экономия при брони: -66,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -27,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
307,50
Экономия при брони: -39,50 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -27,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
278,61
Экономия при брони: -63,01 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
427,49
Экономия при брони: -50,55 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
287,12
Экономия при брони: -35,12 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
427,41
Экономия при брони: -47,22 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
285,43
Экономия при брони: -33,43 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
455,81
Экономия при брони: -75,62 грн