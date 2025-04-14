Харьков (адрес не указан)
Доступно в 357 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
342,14
Экономия при брони: -111,50 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
415,97
Экономия при брони: -20,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
467,52
Экономия при брони: -86,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
425,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
480,10
Экономия при брони: -64,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,50
Экономия при брони: -49,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
351,75
Экономия при брони: -102,36 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
442,67
Экономия при брони: -41,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум