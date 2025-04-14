Днепр (адрес не указан)
Доступно в 271 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
280,98
Экономия при брони: -17,69 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
434,87
Экономия при брони: -27,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
294,77
Экономия при брони: -32,39 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
436,80
Экономия при брони: -29,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
299,97
Экономия при брони: -43,87 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
463,30
Экономия при брони: -56,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
306,10
Экономия при брони: -38,30 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
469,00
Экономия при брони: -70,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -48,80 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
474,00
Экономия при брони: -75,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
288,14
Экономия при брони: -26,04 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
426,99
Экономия при брони: -45,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
314,18
Экономия при брони: -71,04 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
468,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
297,00
Экономия при брони: -29,20 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
470,40
Экономия при брони: -71,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
271,46
Экономия при брони: -9,36 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
431,89
Экономия при брони: -50,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
276,52
Экономия при брони: -14,42 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
431,48
Экономия при брони: -49,85 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
290,60
Экономия при брони: -24,44 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
442,22
Экономия при брони: -44,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
286,82
Экономия при брони: -29,99 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
451,01
Экономия при брони: -68,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
276,72
Экономия при брони: -19,89 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
431,98
Экономия при брони: -49,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
301,67
Экономия при брони: -30,33 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
422,54
Экономия при брони: -41,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум