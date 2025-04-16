Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,10
Экономия при брони: -69,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
272,34
Экономия при брони: -24,81 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
426,62
Экономия при брони: -60,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
273,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
404,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
455,92
Экономия при брони: -153,64 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
327,07
Экономия при брони: -15,72 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
261,32
Экономия при брони: -13,93 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
423,58
Экономия при брони: -56,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
423,63
Экономия при брони: -134,73 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
275,60
Экономия при брони: -31,54 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
430,22
Экономия при брони: -67,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -57,80 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
470,40
Экономия при брони: -74,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
273,58
Экономия при брони: -29,52 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
419,77
Экономия при брони: -130,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
284,30
Экономия при брони: -35,28 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
437,39
Экономия при брони: -112,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 20 мл №1
Корпорация Артериум
316,40 грн
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум
465,50
Экономия при брони: -69,50 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Резистол капли оральные флакон с пробкой-капельницей 50 мл №1
Корпорация Артериум