пеларгония — растение семейства гераниевых. Основными активными веществами пеларгонии являются фенольные соединения: кумарины, флавоноиды и фенолокислоты. Кумарины — группа биологически активных соединений, в основе которых лежит кольцо 9,10-бензо-a-пирона. Кумарины в экстракте из корней Pelargonium sidoides представлены в основном гидроксилированными кумаринами и/или метоксикумаринами, О-гликозидами умкалина и небольшим количеством его производных. В концентрации 0,2–1 мг/мл кумарины проявляют противомикробную активность в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, β-гемолитический стрептококк) и грамотрицательных (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae) микроорганизмов. Кроме этого, они обладают иммуномодулирующими свойствами, которые реализуются путем активации фагоцитарной активности макрофагов, экспрессии CD11b-адгезии молекул на поверхности нейтрофильных гранулоцитов, синтеза интерлейкинов, синтеза интерферона гамма и TNF-α.

Группа флавоноидов в Pelargonium sidoides представлена в основном флаванолами (катехин, афцелехин, галлокатехин), флавонолами (кверцетин, кемпферол). Для флавоноидов характерно противоаллергическое, противовоспалительное, противовирусное и антиоксидантное действие. Противовоспалительное действие обусловлено способностью тормозить образование медиаторов воспаления — простагландинов и лейкотриенов. Они также принимают участие в активации ряда типов клеток, в том числе базофильных, нейтрофильных, эозинофильных гранулоцитов, Т- и В-лимфоцитов, макрофагов и др. Кверцетин, кемпефрол и другие флавоноиды обладают противомикробной активностью, в том числе в отношении антибиотикорезистентных микроорганизмов.

Фенолокислоты, которые в экстракте Pelargonium sidoides представлены галловой кислотой и ее метиловым эфиром, оказывают антиоксидантное, противомикробное и выраженное иммуномодулирующее действие.