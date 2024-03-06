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Активные вещества — “П”ПЕЛАРГОНИЯ* (PELARGONIUM SIDOIDES*)

ПЕЛАРГОНИЯ* (PELARGONIUM SIDOIDES*) Действующее вещество

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Найдено: 12 препаратов
Резистол капли оральные, флакон с пробкой-капельницей, 20 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Резистол Капли оральные, флакон с пробкой-капельницей, 20 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 1043 аптеках
от 164,25 грн
Цены в аптеках
Резистол капли оральные, флакон с пробкой-капельницей, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Резистол Капли оральные, флакон с пробкой-капельницей, 50 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 995 аптеках
от 269,07 грн
Цены в аптеках
Умкалор® раствор оральный, флакон, 20 мл, № 1; DHU
Умкалор® Раствор оральный, флакон, 20 мл, № 1 DHU
В 838 аптеках
от 226,73 грн
Цены в аптеках
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 20; Корпорация Артериум
Резистол® Таб Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 20 Корпорация Артериум
В 748 аптеках
от 179,33 грн
Цены в аптеках
Умкалор® раствор оральный, флакон, 50 мл, № 1; DHU
Умкалор® Раствор оральный, флакон, 50 мл, № 1 DHU
В 493 аптеках
от 426,86 грн
Цены в аптеках
Пелорсин раствор оральный, 800 мг/1 г, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Пелорсин Раствор оральный, 800 мг/1 г, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 483 аптеках
от 143,26 грн
Цены в аптеках
Умкалор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 15; Schwabe
Умкалор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 15 Schwabe
В 473 аптеках
от 226,18 грн
Цены в аптеках
Умкалор® сироп, флакон, 100 мл, № 1; Schwabe
Умкалор® Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Schwabe
В 358 аптеках
от 211,50 грн
Цены в аптеках
Пелорсин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 20; Фармак
Пелорсин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 20 Фармак
В 103 аптеках
от 178,20 грн
Цены в аптеках
Папалор капли оральные, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1; Эрсель Фарма Украина
Папалор Капли оральные, 800 мг/1 г, контейнер, 20 мл, № 1 Эрсель Фарма Украина
В 5 аптеках других городов
от 125,21 грн
Цены в других городах
Умкалор® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Schwabe
Умкалор® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Schwabe
Нет в наличии
Пелорсин сироп, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Пелорсин Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для перорального применения.

пеларгония — растение семейства гераниевых. Основными активными веществами пеларгонии являются фенольные соединения: кумарины, флавоноиды и фенолокислоты. Кумарины — группа биологически активных соединений, в основе которых лежит кольцо 9,10-бензо-a-пирона. Кумарины в экстракте из корней Pelargonium sidoides представлены в основном гидроксилированными кумаринами и/или метоксикумаринами, О-гликозидами умкалина и небольшим количеством его производных. В концентрации 0,2–1 мг/мл кумарины проявляют противомикробную активность в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, β-гемолитический стрептококк) и грамотрицательных (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae) микроорганизмов. Кроме этого, они обладают иммуномодулирующими свойствами, которые реализуются путем активации фагоцитарной активности макрофагов, экспрессии CD11b-адгезии молекул на поверхности нейтрофильных гранулоцитов, синтеза интерлейкинов, синтеза интерферона гамма и TNF-α.
Группа флавоноидов в Pelargonium sidoides представлена в основном флаванолами (катехин, афцелехин, галлокатехин), флавонолами (кверцетин, кемпферол). Для флавоноидов характерно противоаллергическое, противовоспалительное, противовирусное и антиоксидантное действие. Противовоспалительное действие обусловлено способностью тормозить образование медиаторов воспаления — простагландинов и лейкотриенов. Они также принимают участие в активации ряда типов клеток, в том числе базофильных, нейтрофильных, эозинофильных гранулоцитов, Т- и В-лимфоцитов, макрофагов и др. Кверцетин, кемпефрол и другие флавоноиды обладают противомикробной активностью, в том числе в отношении антибиотикорезистентных микроорганизмов.
Фенолокислоты, которые в экстракте Pelargonium sidoides представлены галловой кислотой и ее метиловым эфиром, оказывают антиоксидантное, противомикробное и выраженное иммуномодулирующее действие.

острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, уха, горла, носа (бронхит, синусит, ангина, ринофарингит, отит).

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в острый период заболевания назначают по 20–30 капель р-ра 3 раза в сутки. Для последующего лечения (особенно при хроническом течении заболевания или при частых рецидивах) назначают по 10–20 капель 3 раза в сутки.
Детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 10–20 капель 3 раза в сутки; детям до 6 лет — по 5–10 капель 3 раза в сутки.
Капли принимают до еды с небольшим количеством жидкости. Для профилактики рецидивов рекомендуется продолжать лечение в течение длительного времени после исчезновения симптомов заболевания.

период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к лекарственным средствам, в состав которых входит пеларгония, тяжелые заболевания почек и печени, склонность к кровотечениям.

не выявлены.

может потенцировать действие производных кумарина.