Гепатокс (Hepatox) (211203) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепатокс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: L-орнитина-L-аспартат;
1 мл концентрата содержит L-орнитина-L-аспартата 500 мг;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Концентрат для приготовления раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества. Гепатотропные препараты.
Код АТС А05В А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
In vivo, действие L-орнитина-L-аспартата обусловлено аминокислотами, орнитином и аспартатом, с помощью двух ключевых методов детоксикации аммиака: синтеза мочевины и синтеза глутамина.
Синтез мочевины происходит в околопортальних гепатоцитах, где орнитин выступает как активатор двух ферментов: орнитин карбамоил трансферазы и карбамоил фосфат синтетазы, а также как субстрат для синтеза мочевины.
Синтез глутамина происходит в околовенозных гепатоцитах. В частности, в патологических условиях аспартат и дикарбоксилат, включая продукты метаболизма орнитина, абсорбируются в клетках и используются там для связывания аммиака в форме глутамина.
Глутамат — это аминокислота, которая связывает аммиак как в физиологических, так и патофизиологических условиях. Полученная аминокислота глутамин является не только нетоксичной формой для выведения аммиака, но и активирует важный цикл мочевины (внутриклеточный обмен глутамина).
В физиологических условиях орнитин и аспартат не лимитирует синтез мочевины.
Экспериментальные исследования на животных показали, что свойство L-орнитина-L-аспартата снижать уровень аммиака обусловлено ускоренным синтезом глутамина. В отдельных клинических исследованиях было показано это улучшение относительно разветвленной цепи аминокислот/ароматических аминокислот.
Фармакокинетика.
Период полувыведения и орнитина, и аспартата короткий — 0,3–0,4 часа. Незначительная часть аспартата выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания
Лечение сопутствующих заболеваний и осложнений, вызванных нарушением детоксикационной функции печени (например, при циррозе печени) с симптомами латентной или выраженной печеночной энцефалопатии, особенно нарушений сознания (прекома, кома).
Противопоказания
Гиперчувствительность к L-орнитину-L-аспартату.
Тяжелая почечная недостаточность (уровень креатинина выше 3 мг/100 мл рассматривается как ориентировочная величина).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования по взаимодействию не проводились. До сих пор взаимодействия неизвестны.
Особенности применения
При введении высоких доз препарата Гепатокс необходимо контролировать уровень мочевины в плазме крови и мочи.
При нарушении функции печени скорость инфузии необходимо отрегулировать в соответствии с индивидуального состояния больного, чтобы предотвратить тошноту и рвоту.
Способ применения и дозы
Применять внутривенно.
Если не назначено иначе, можно применять до 4 ампул (40 мл) в сутки.
При печеночной энцефалопатии тяжелой степени и в случае прекомы или комы вводить до 8 ампул (80 мл) в течение 24 часов, в зависимости от тяжести состояния.
Перед введением содержимое ампул добавить до 500 мл раствора (0,9% раствор натрия хлорида, 5% раствор глюкозы, раствор Рингера), но не следует растворять более 6 ампул в 500 мл раствора.
Максимальная скорость введения Гепатокса составляет 5 г/ч (что соответствует содержимого 1 ампулы).
Курс лечения определяет врач в зависимости от клинического состояния больного.
Дети
Опыт применения у детей ограничен, поэтому не следует применять в педиатрической практике.
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень редко (<1/10000): тошнота;
Редко (> 1/10000, <1/1000): рвота.
В целом эти симптомы являются кратковременными и не требуют обязательного прекращения лечения лекарственным препаратом. Они исчезают при уменьшении дозы или скорости введения препарата.
Возможны аллергические реакции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в холодильнике (при температуре от + 2 °С до + 8 °С).
Не замораживать.
Для защиты от действия света ампулу держать во внешней пачке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл в ампулах № 10.
Категория отпуска
По рецепту.