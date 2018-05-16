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Гепатокс (Hepatox) (211203) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гепатокс (Hepatox)
Цена в городе Киев
от 1229,45 грн
По рецепту
10 шт, 500 мг/мл от 1229,45 грн
В наличии в 173 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Концентрат для раствора для инфузий
Дозировка
500 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A05B A06 Орнитин оксоглурат
Регистрационное удостоверение
UA/12890/01/01 от 16.05.2018
Международное название
ORNITHINUM (ОРНИТИН)

Гепатокс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: L-орнитина-L-аспартат;

1 мл концентрата содержит L-орнитина-L-аспартата 500 мг;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Лекарственная форма

Концентрат для приготовления раствора для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях печени, липотропные вещества. Гепатотропные препараты.

Код АТС А05В А.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

In vivo, действие L-орнитина-L-аспартата обусловлено аминокислотами, орнитином и аспартатом, с помощью двух ключевых методов детоксикации аммиака: синтеза мочевины и синтеза глутамина.

Синтез мочевины происходит в околопортальних гепатоцитах, где орнитин выступает как активатор двух ферментов: орнитин карбамоил трансферазы и карбамоил фосфат синтетазы, а также как субстрат для синтеза мочевины.

Синтез глутамина происходит в околовенозных гепатоцитах. В частности, в патологических условиях аспартат и дикарбоксилат, включая продукты метаболизма орнитина, абсорбируются в клетках и используются там для связывания аммиака в форме глутамина.

Глутамат — это аминокислота, которая связывает аммиак как в физиологических, так и патофизиологических условиях. Полученная аминокислота глутамин является не только нетоксичной формой для выведения аммиака, но и активирует важный цикл мочевины (внутриклеточный обмен глутамина).

В физиологических условиях орнитин и аспартат не лимитирует синтез мочевины.

Экспериментальные исследования на животных показали, что свойство L-орнитина-L-аспартата снижать уровень аммиака обусловлено ускоренным синтезом глутамина. В отдельных клинических исследованиях было показано это улучшение относительно разветвленной цепи аминокислот/ароматических аминокислот.

Фармакокинетика.

Период полувыведения и орнитина, и аспартата короткий — 0,3–0,4 часа. Незначительная часть аспартата выводится с мочой в неизмененном виде.

Показания

Лечение сопутствующих заболеваний и осложнений, вызванных нарушением детоксикационной функции печени (например, при циррозе печени) с симптомами латентной или выраженной печеночной энцефалопатии, особенно нарушений сознания (прекома, кома).

Противопоказания

Гиперчувствительность к L-орнитину-L-аспартату.

Тяжелая почечная недостаточность (уровень креатинина выше 3 мг/100 мл рассматривается как ориентировочная величина).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования по взаимодействию не проводились. До сих пор взаимодействия неизвестны.

Особенности применения

При введении высоких доз препарата Гепатокс необходимо контролировать уровень мочевины в плазме крови и мочи.

При нарушении функции печени скорость инфузии необходимо отрегулировать в соответствии с индивидуального состояния больного, чтобы предотвратить тошноту и рвоту.

Способ применения и дозы

Применять внутривенно.

Если не назначено иначе, можно применять до 4 ампул (40 мл) в сутки.

При печеночной энцефалопатии тяжелой степени и в случае прекомы или комы вводить до 8 ампул (80 мл) в течение 24 часов, в зависимости от тяжести состояния.

Перед введением содержимое ампул добавить до 500 мл раствора (0,9% раствор натрия хлорида, 5% раствор глюкозы, раствор Рингера), но не следует растворять более 6 ампул в 500 мл раствора.

Максимальная скорость введения Гепатокса составляет 5 г/ч (что соответствует содержимого 1 ампулы).

Курс лечения определяет врач в зависимости от клинического состояния больного.

Дети

Опыт применения у детей ограничен, поэтому не следует применять в педиатрической практике.

Побочные реакции

Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень редко (<1/10000): тошнота;

Редко (> 1/10000, <1/1000): рвота.

В целом эти симптомы являются кратковременными и не требуют обязательного прекращения лечения лекарственным препаратом. Они исчезают при уменьшении дозы или скорости введения препарата.

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в холодильнике (при температуре от + 2 °С до + 8 °С).

Не замораживать.

Для защиты от действия света ампулу держать во внешней пачке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл в ампулах № 10.

Категория отпуска

По рецепту.

Гепатокс
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл, №10
от 1229,45 грн
В наличии в 173 аптеках
Цены в аптеках
Гепатокс
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл, №10
от 1229,45 грн
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