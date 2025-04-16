Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2739,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2647,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2649,40 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Херсон, ул. Мира, 15
59.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2598,20 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 20 мин
Херсон, ул. Университетская, 157
59.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2163,05
Экономия при брони: -94,34 грн
2068,71 грн
Аптека оптовых цен
Доброслав, ул. Центральная, 58
79.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2608,90 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2496,90 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2651,10 грн
Аптека нежных цен
Новый Буг, пл. Свободы, 16
93.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2656,77
Экономия при брони: -108,80 грн
2547,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2850,02
Экономия при брони: -143,62 грн
2706,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2630,84
Экономия при брони: -93,59 грн
2537,25 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2472,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 123
98.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2881,84
Экономия при брони: -175,44 грн
2706,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1058,66
Экономия при брони: -43,76 грн
1014,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2868,79
Экономия при брони: -143,52 грн
2725,27 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2742,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
99.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2725,70 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1988,06
Экономия при брони: -128,40 грн
1859,65 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
99.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2811,70 грн