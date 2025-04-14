Днепр (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2934,80
Экономия при брони: -200,88 грн
2733,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1909,46
Экономия при брони: -28,63 грн
1880,83 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2871,00
Экономия при брони: -136,49 грн
2734,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2027,76
Экономия при брони: -137,51 грн
1890,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2418,21 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2901,25
Экономия при брони: -166,22 грн
2735,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2863,89
Экономия при брони: -158,58 грн
2705,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1413,31
Экономия при брони: -59,05 грн
1354,27 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2903,01
Экономия при брони: -199,31 грн
2703,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2858,18
Экономия при брони: -154,23 грн
2703,95 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2852,46
Экономия при брони: -149,67 грн
2702,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2662,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2903,45
Экономия при брони: -200,60 грн
2702,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2837,50
Экономия при брони: -128,17 грн
2709,33 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2935,08
Экономия при брони: -227,93 грн
2707,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2308,52
Экономия при брони: -143,79 грн
2164,73 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2905,50
Экономия при брони: -204,14 грн
2701,36 грн