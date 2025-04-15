Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,75
Экономия при брони: -22,75 грн
2653,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1460,92
Экономия при брони: -63,72 грн
1397,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,80
Экономия при брони: -59,40 грн
2668,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2730,00
Экономия при брони: -77,00 грн
2653,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,51
Экономия при брони: -179,51 грн
2548,00 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2810,70
Экономия при брони: -142,30 грн
2668,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2365,34
Экономия при брони: -126,96 грн
2238,38 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
807,75
Экономия при брони: -32,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1140,66
Экономия при брони: -59,84 грн
1080,82 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2688,66
Экономия при брони: -35,66 грн
2653,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2914,25
Экономия при брони: -122,33 грн
2791,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1458,57
Экономия при брони: -104,29 грн
1354,28 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2704,36
Экономия при брони: -51,36 грн
2653,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1867,88 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2477,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2836,11
Экономия при брони: -120,78 грн
2715,33 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2488,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2568,95
Экономия при брони: -128,62 грн
2440,33 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2008,72
Экономия при брони: -118,49 грн
1890,23 грн