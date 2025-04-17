Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2499,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2819,55
Экономия при брони: -114,12 грн
2705,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2466,05 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2594,14
Экономия при брони: -157,58 грн
2436,56 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1336,71
Экономия при брони: -70,87 грн
1265,84 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1104,15
Экономия при брони: -43,49 грн
1060,66 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1971,72
Экономия при брони: -69,25 грн
1902,47 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1398,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2721,31
Экономия при брони: -145,65 грн
2575,66 грн
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1326,51
Экономия при брони: -59,56 грн
1266,95 грн
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
В городах рядом
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2712,18
Экономия при брони: -175,90 грн
2536,28 грн
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,80
Экономия при брони: -0,30 грн
2727,50 грн
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2757,00 грн
Подорожник
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г/1
64.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2757,10
Экономия при брони: -15,60 грн
2741,50 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2921,88
Экономия при брони: -190,13 грн
2731,75 грн
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2700,60 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
64.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2821,46
Экономия при брони: -111,50 грн
2709,96 грн