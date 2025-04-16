Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
576,12
Экономия при брони: -33,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2670,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,75
Экономия при брони: -4,75 грн
2671,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2002,34
Экономия при брони: -96,26 грн
1906,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2873,14
Экономия при брони: -163,93 грн
2709,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2867,96
Экономия при брони: -146,42 грн
2721,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2869,39
Экономия при брони: -158,83 грн
2710,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2757,10
Экономия при брони: -56,00 грн
2701,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1863,90
Экономия при брони: -86,95 грн
1776,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2651,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2926,33
Экономия при брони: -267,43 грн
2658,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1437,70
Экономия при брони: -81,69 грн
1356,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2268,91
Экономия при брони: -102,66 грн
2166,25 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2701,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
854,02
Экономия при брони: -41,93 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2730,00
Экономия при брони: -59,00 грн
2671,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2920,71
Экономия при брони: -123,10 грн
2797,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2513,16 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2730,00
Экономия при брони: -59,00 грн
2671,00 грн