Одесса (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1369,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,78 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,80
Экономия при брони: -6,70 грн
2721,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2721,10 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1418,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2738,90
Экономия при брони: -17,80 грн
2721,10 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2666,50 грн
Маргарита
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2669,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2810,70
Экономия при брони: -89,60 грн
2721,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2737,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2810,75 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Сегедская, 14
5.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Судостроительная, 1
7.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
7.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,78 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
12.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2742,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 98
12.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2811,70 грн