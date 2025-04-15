Львов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1866,83 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2651,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2838,50
Экономия при брони: -171,60 грн
2666,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,80
Экономия при брони: -60,90 грн
2666,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2455,02
Экономия при брони: -54,81 грн
2400,21 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1363,90
Экономия при брони: -30,45 грн
1333,45 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2675,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2810,70
Экономия при брони: -143,80 грн
2666,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2408,13
Экономия при брони: -7,92 грн
2400,21 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,80
Экономия при брони: -60,90 грн
2666,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2666,90 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2738,90
Экономия при брони: -72,00 грн
2666,90 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2203,52 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2666,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2810,75 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2466,05 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2666,90 грн