Все аптеки Украины
Активные вещества — “О”ОРНИТИН (ORNITHINUM)

ОРНИТИН (ORNITHINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 10 препаратов
Гепа-Мерц гранулы, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 30; Acino
Гепа-Мерц Гранулы, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 30 Acino
В 623 аптеках
от 2020,51 грн
Цены в аптеках
Ларнамин гранулы для орального раствора, 3 г/5 г, саше, № 30; Фармак
Ларнамин Гранулы для орального раствора, 3 г/5 г, саше, № 30 Фармак
В 589 аптеках
от 892,20 грн
Цены в аптеках
Ларнамин концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Ларнамин Концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
В 383 аптеках
от 1226,07 грн
Цены в аптеках
Гепа-Мерц концентрат для раствора для инфузий, 5 г, ампула, 10 мл, № 10; Acino
Гепа-Мерц Концентрат для раствора для инфузий, 5 г, ампула, 10 мл, № 10 Acino
В 352 аптеках
от 3166,98 грн
Цены в аптеках
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Гепатокс Концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 173 аптеках
от 1229,45 грн
Цены в аптеках
Гептор-Фармекс гранулы, 3 г, пакет, 5 г, № 30; Здоровье Группа компаний
Гептор-Фармекс Гранулы, 3 г, пакет, 5 г, № 30 Здоровье Группа компаний
В 32 аптеках
от 681,55 грн
Цены в аптеках
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10; Здоровье Группа компаний
Гептор-Фармекс Концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 10 Здоровье Группа компаний
В 20 аптеках
от 300,50 грн
Цены в аптеках
Гептор-Фармекс концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 5; Здоровье Группа компаний
Гептор-Фармекс Концентрат для раствора для инфузий, 500 мг/мл, флакон, 10 мл, № 5 Здоровье Группа компаний
В 14 аптеках
от 285,00 грн
Цены в аптеках
Гепа-Мерц гранулы, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 50; Acino
Гепа-Мерц Гранулы, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 50 Acino
Нет в наличии
Гепа-Мерц гранулы, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 100; Acino
Гепа-Мерц Гранулы, 3 г/5 г, пакет, 5 г, № 100 Acino
Нет в наличии
Форма выпуска: гранулы для приготовления перорального р-ра, р-р для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.
ОРНИТИН (ORNITHINUM)
CAS №: 70-26-8 C5H12N2O2
EINECS, RTECS, TSCAINV, USPDDN: L-орнитин.
Форма выпуска: гранулы для приготовления перорального р-ра, р-р для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.

аминокислота, образующаяся при гидролизе аргинина под действием аргиназы; важный промежуточный продукт в цикле мочевины. Снижает концентрацию аммиака в плазме крови при печеночной недостаточности, способствует нормализации КОР.

заболевания печени, сопровождающиеся гипераммониемией, — гепатит, цирроз печени, печеночная энцефалопатия, печеночная кома или прекома, поражения печени алкогольного генеза.

назначают в суточной дозе 2–6 г в/м или 2–4 г в/в струйно; кратность введения — 1–2 раза в сутки. При необходимости в/в капельно — 25–50 г разводят в 0,5–1,5 л изотонического р-ра натрия хлорида, глюкозы или дистиллированной воды. Максимальная скорость инфузии — 40 капель в 1 мин. Продолжительность курса лечения определяется динамикой концентрации аммиака в крови и состоянием больного. Курс лечения можно повторять каждые 2–3 мес. Эффективность лечения повышается при добавлении в р-р для капельного введения гиалуронидазы.
Внутрь назначают по 3–6 г 3 раза в сутки, растворив в достаточном количестве жидкости (воды, сока, чая).

почечная недостаточность (уровень креатинина в плазме крови выше 3 мг/100 мл).

иногда могут отмечаться тошнота, рвота, которые носят временный характер, исчезают при снижении дозы и не требуют отмены лечения.

при назначении в высоких дозах необходимо контролировать уровень мочевины в крови.
Во время лечения может нарушаться способность к управлению транспортом и обслуживанию потенциально опасных механизмов.

не рекомендуется вводить в одном инфузионном р-ре вместе с пенициллином, витамином К, рифамицином, мепробаматом, диазепамом, клометиазолом, пентоталом, винкамином.