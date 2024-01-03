ОРНИТИН (ORNITHINUM) Действующее вещество
аминокислота, образующаяся при гидролизе аргинина под действием аргиназы; важный промежуточный продукт в цикле мочевины. Снижает концентрацию аммиака в плазме крови при печеночной недостаточности, способствует нормализации КОР.
заболевания печени, сопровождающиеся гипераммониемией, — гепатит, цирроз печени, печеночная энцефалопатия, печеночная кома или прекома, поражения печени алкогольного генеза.
назначают в суточной дозе 2–6 г в/м или 2–4 г в/в струйно; кратность введения — 1–2 раза в сутки. При необходимости в/в капельно — 25–50 г разводят в 0,5–1,5 л изотонического р-ра натрия хлорида, глюкозы или дистиллированной воды. Максимальная скорость инфузии — 40 капель в 1 мин. Продолжительность курса лечения определяется динамикой концентрации аммиака в крови и состоянием больного. Курс лечения можно повторять каждые 2–3 мес. Эффективность лечения повышается при добавлении в р-р для капельного введения гиалуронидазы.
Внутрь назначают по 3–6 г 3 раза в сутки, растворив в достаточном количестве жидкости (воды, сока, чая).
почечная недостаточность (уровень креатинина в плазме крови выше 3 мг/100 мл).
иногда могут отмечаться тошнота, рвота, которые носят временный характер, исчезают при снижении дозы и не требуют отмены лечения.
при назначении в высоких дозах необходимо контролировать уровень мочевины в крови.
Во время лечения может нарушаться способность к управлению транспортом и обслуживанию потенциально опасных механизмов.
не рекомендуется вводить в одном инфузионном р-ре вместе с пенициллином, витамином К, рифамицином, мепробаматом, диазепамом, клометиазолом, пентоталом, винкамином.