ОРНИТИН (ORNITHINUM)

назначают в суточной дозе 2–6 г в/м или 2–4 г в/в струйно; кратность введения — 1–2 раза в сутки. При необходимости в/в капельно — 25–50 г разводят в 0,5–1,5 л изотонического р-ра натрия хлорида, глюкозы или дистиллированной воды. Максимальная скорость инфузии — 40 капель в 1 мин. Продолжительность курса лечения определяется динамикой концентрации аммиака в крови и состоянием больного. Курс лечения можно повторять каждые 2–3 мес. Эффективность лечения повышается при добавлении в р-р для капельного введения гиалуронидазы.

Внутрь назначают по 3–6 г 3 раза в сутки, растворив в достаточном количестве жидкости (воды, сока, чая).