Киев (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2726,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2726,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2864,13
Экономия при брони: -133,62 грн
2730,51 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2624,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2957,36
Экономия при брони: -175,77 грн
2781,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2838,50
Экономия при брони: -165,50 грн
2673,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2837,89
Экономия при брони: -90,66 грн
2747,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2533,44
Экономия при брони: -96,42 грн
2437,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1141,10
Экономия при брони: -58,66 грн
1082,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1734,23
Экономия при брони: -100,78 грн
1633,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2788,70
Экономия при брони: -115,70 грн
2673,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2312,22
Экономия при брони: -147,94 грн
2164,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
1459,99
Экономия при брони: -53,93 грн
1406,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2727,80
Экономия при брони: -44,10 грн
2683,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2897,07
Экономия при брони: -188,02 грн
2709,05 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2700,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2839,65
Экономия при брони: -102,74 грн
2736,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2635,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Гепатокс концентрат для раствора для инфузий 500 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
2475,00 грн