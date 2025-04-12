Фармакодинамика.

Парацетамол оказывает обезболивающее и жаропонижающее действие вследствие селективного угнетения синтеза простагландинов в центральной нервной системе (ЦНС). Кофеин повышает эффективность аналгезии благодаря возбуждающиму действию на ЦНС, может устранять депрессию, вызванную чувством боли, кроме того, в результате усиления проницаемости гистогематических барьеров увеличивает концентрацию других компонентов препарата в головном мозге. Кодеин возбуждает опиатные рецепторы головного мозга, изменяет характер восприятия боли, оказывает слабое противокашлевое действие.

Фармакокинетика.

Парацетамол хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Концентрация вещества в плазме достигает пика через 30–60 мин, а период полувыведения составляет 1–4 часа. Относительно равномерно распределяется в организме на 20–30% связывается с белками плазмы. Метаболизируется в печени и выводится исключительно в форме конъюгированных метаболитов. После приема кофеин всасывается быстро. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 часа, период полувыведения составляет примерно 4 часа. Через 48 часов 45% дозы кофеина выводится с мочой в форме 1-метилмочевой кислоты и 1-метилксантина. Кодеина фосфат хорошо всасывается после перорального приема, метаболизируется в печени до морфина, норкодеина и других метаболитов. Период полувыведения — 3–4 часа. Выводится почти полностью почками, преимущественно в форме конъюгата с глюкуроновой кислотой.