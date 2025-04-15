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Солпалгин (Solpalgin)
Солпалгин (Solpalgin)
Львов
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Добромиль, пл. Рынок, 9
93.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
60,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
63,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Владимир, ул. Галицкого Даниила, 14
113.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
64,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони:
-3,10 грн
63,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
65,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Леси Украинки, 8-А
120.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони:
-1,50 грн
65,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
120.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони:
-1,50 грн
65,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бучач, ул. Галицкая, 108
131.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
60,80
Экономия при брони:
-3,00 грн
57,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бучач, ул. Галицкая, 10-Е
132.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
57,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Копычинцы, ул. Рынок, 8-А
159.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Косов, ул. Небесной Сотни, 3
186.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони:
-3,40 грн
63,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Косов, ул. Небесной Сотни, 11
186.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
64,00
Экономия при брони:
-0,40 грн
63,60
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Нересница, ул. Грушевского Михаила, 195-А
193.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
60,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Путила, ул. Кобылянской О., 1
219.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
64,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
219.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
64,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
224.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
72,10
Экономия при брони:
-1,90 грн
70,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сторожинец, ул. Хмельницкого Богдана, 5-А
224.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
60,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-А
225.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,80
Экономия при брони:
-0,60 грн
70,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Бандеры Степана, 43
226.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
227.6 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
64,00
грн
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