Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
68.8 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Бехтерева, 1
69.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
70.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
72.2 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
73.7 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
67,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
74.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,10
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
104.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Петропавловка, ул. Сечеславская, 76-А
115.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
70,90
Экономия при брони: -6,90 грн
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
118.0 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
131.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Петрово, ул. Центральная, 39
151.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
216.3 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
227.1 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
230.9 км
Солпалгин капсулы блистер №10
Корпорация Здоровье